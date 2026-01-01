Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Nachtschicht
22 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht verschwindet die Leiche von Rüdiger Breitenbach aus der Pathologie. Stattdessen liegt die Medizinstudentin Sabine Hermann bewusstlos im Leichenkühlfach. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Warum klaut jemand einen Toten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1