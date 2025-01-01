Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schutzlos

SAT.1Staffel 6Folge 14
Schutzlos

SchutzlosJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 14: Schutzlos

22 Min.Ab 12

Völlig panisch erscheint Nadine Jentsch auf dem Polizeipräsidium. Zwei Männer wollten sie auf einem Parkplatz erschießen. Angeblich, weil sie die beiden belauschte, als diese einen Mord planten. Doch dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung ...

