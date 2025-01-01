Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ich würde alles für dich tun

SAT.1Staffel 6Folge 16
Folge 16: Ich würde alles für dich tun

21 Min.Ab 12

Die Ex-Prostituierte Raphaela Winter bekommt die erschreckende Nachricht, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat. Kurze Zeit später wird ihr Mann Erik in der gemeinsamen Villa erschossen. Raphaela selbst ist verschwunden. Wurde sie ebenfalls Opfer eines Verbrechens?

SAT.1
