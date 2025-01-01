Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Alles Glück dieser Erde
22 Min.Ab 12
Claudia Hohmann wird erwürgt und vergewaltigt im Pferdestall gefunden. Der brutale Tod der Pferdenärrin wirft viele Fragen auf. Die Kommissare ermitteln in ihrer Vergangenheit und stoßen dabei auf dunkle Geheimnisse ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1