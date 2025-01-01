Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 4
Folge 4: Die Liebe meines Lebens

22 Min.Ab 12

Bei dem heutigen Fall sind die Kommissare mit allen Arten und Abarten der Liebe konfrontiert. Bei dem Opfer handelt es sich um Knut Scholz, der erschlagen auf einem Schrottplatz neben einem Gabelstapler gefunden wird. Scholz hatte eine sexuelle Neigung, die fast jedem in seinem direkten Umfeld ein Motiv liefert ...

