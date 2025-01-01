Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Paules Erbe

SAT.1Staffel 6Folge 11
Paules Erbe

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 11: Paules Erbe

22 Min.Ab 12

Laut eines Informanten der Polizei soll heute ein großer Drogendeal über die Bühne gehen. Das SEK steht bereit, doch dann geht alles schief: Es fallen Schüsse, zwei Menschen sterben und die Kommissare geraten auf eine völlig falsche Spur ...

SAT.1
