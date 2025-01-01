Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Paules Erbe
22 Min.Ab 12
Laut eines Informanten der Polizei soll heute ein großer Drogendeal über die Bühne gehen. Das SEK steht bereit, doch dann geht alles schief: Es fallen Schüsse, zwei Menschen sterben und die Kommissare geraten auf eine völlig falsche Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1