Drum prüfe, wer sich ewig bindet

SAT.1Staffel 6Folge 106
Folge 106: Drum prüfe, wer sich ewig bindet

22 Min.Ab 12

Nach seinem Junggesellenabschied liegt Frank Lier vergiftet hinter einer Mülltonne. Seine Freunde Sebastian und René behaupten, dass er nicht treu war. Steckt seine zukünftige Frau hinter der Tat?

SAT.1
