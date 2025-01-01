Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kinderwunsch

SAT.1Staffel 6Folge 107
Kinderwunsch

KinderwunschJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 107: Kinderwunsch

22 Min.Ab 12

Doris Huber wird schwer verletzt auf einem Parkplatz aufgefunden. Was wie ein böser Traum scheint, ist brutale Wirklichkeit. Der Schwangeren wurde der Bauch aufgeschnitten - und das Baby entnommen. Bei der Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf eine menschliche Tragödie.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen