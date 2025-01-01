Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Scheiden tut weh
22 Min.Ab 12
Zwei Prostituierte finden im Gebüsch die Leiche des 24-jährigen Johannes Groß. Kurz vor seinem Tod wurde der Freundin des Opfers durch eine Trennungsagentur das Ende ihrer Beziehung mitgeteilt. War das sein Todesurteil?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
