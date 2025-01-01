Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Staffel 6Folge 109
Folge 109: Der lebende Tote

22 Min.Ab 12

Der Literaturprofessor Martin Baumann meldet einen Mord - seinen eigenen. Er wurde vergiftet und hat noch höchstens zwei Tage zu leben. Die Kommissare stoßen auf einen perfiden Plan, bei dem die Grenzen zwischen Opfer und Täter zu verschwimmen scheinen.

