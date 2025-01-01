Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Ums nackte Überleben
22 Min.Ab 12
Ein junger Thailänder wird tot in einem Waldstück gefunden - übersät mit Hämatomen und weggeworfen wie Müll. Erste Ermittlungen führen zu illegal ausgetragenen Boxkämpfen. Doch das scheint erst der Anfang zu in einem mysteriösen Mordfall zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1