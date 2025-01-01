Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verhängnisvolles Souvenir

SAT.1Staffel 6Folge 112
22 Min.Ab 12

Heike Kasumu wird in ihrem Haus so brutal zusammengeschlagen, dass sie noch vor Ort stirbt. Das Opfer war mit einem farbigen Mann aus Kenia verheiratet, was einigen Menschen aus dem Umfeld gar nicht passte...

