Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gespaltene Zunge

SAT.1Staffel 6Folge 122
Folge 122: Gespaltene Zunge

22 Min.Ab 12

Ein kurzer Schrei, danach ist Radiomoderatorin Carolin Berger tot - erdrosselt. Zusätzlich spaltet der Täter seinem Opfer noch die Zunge. Eine geheime Botschaft? Die Kommissare ermitteln in Carolines Vergangenheit und stoßen auf enttäuschte Zuhörer, missgünstige Kollegen und unberechenbare Verehrer.

