Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Die Clique
21 Min.Ab 12
Vor den Augen ihrer Clique stürzt die 18-jährige Vanessa Stein von einer Brücke in den Tod. Mord, Selbstmord oder ein Unfall? Die Aussagen der Freundinnen widersprechen sich, und die Kommissare ermitteln in einer Welt, in der nur die Skrupellosen überleben.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1