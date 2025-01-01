Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Alles auf eine Karte
22 Min.Ab 12
Nadja Ruck wird in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt. Ihr Freund Christoph ist völlig fassungslos. Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Ein völlig Fremder, der Nadja beobachtet hat? Oder ist der Kreis der Verdächtigen viel kleiner, als zunächst angenommen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1