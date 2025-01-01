Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Böses Erwachen
22 Min.Ab 12
Amalia Prinz leidet an einer seltenen Schlafkrankheit. Als sie nach einem ihrer Anfälle erwacht, hat sie eine Waffe in der Hand und vor ihr liegt der erschossene Apotheker Tobias Schramm. Hat Amalia den Mord wirklich verschlafen, oder spielt sie nur ein makaberes Spiel?
