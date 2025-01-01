Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 130: Herberge der Angst
22 Min.Ab 12
Ein harmloser Wochenendausflug endet für eine Clique in einer Katastrophe. Der Schüler Felix Riedel wird in einer Jugendherberge kaltblütig erstochen. Zurück bleiben die ratlosen Herbergseltern, eine verzweifelte Freundin und die Hoffnung, den Täter schnell zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1