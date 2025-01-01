Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Folgenschwerer Unfall
22 Min.Ab 12
Der Polizist Herbert Wolters verschwindet nach einem Unfall mit seinem Streifenwagen spurlos. Alle Kollegen sind ratlos, aber der Fall wird noch mysteriöser: In der Garage des Verschwundenen machen die Kommissare eine furchtbare Entdeckung ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
