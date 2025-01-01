Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Flirt mit dem Tod
22 Min.Ab 12
Bäumchen wechsle dich: Hilflos ans Bett gefesselt wird Nora Lemke mit einem Kissen erstickt. Handelt es sich um ein missglücktes Sexabenteuer? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf coole Machos, sensible Muttersöhnchen und heiße Dates im Minutentakt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1