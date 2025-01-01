Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 141: Wann ist ein Mann ein Mann
22 Min.Ab 12
Gefesselt und geknebelt liegt die Leiche von Patrick Bayer auf dessen Bett. Schlappschwanz, Junkie und Loser steht auf Fotos, die um die Leiche verteilt sind. Die Ermittlungen führen die Kommissare zu der alles entscheidenden Frage: Wann ist ein Mann ein Mann?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1