Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 142: Sport und andere Grausamkeiten
22 Min.Ab 12
Sport ist Mord: Der Fitnesstrainer Frank Wolters wird erschlagen aufgefunden. Der smarte Schönling galt als sehr beliebt - besonders bei den Damen. War es eine Tat aus verschmähter Liebe, oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1