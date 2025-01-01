Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Eine tierische Überraschung
22 Min.Ab 12
Wer anderen eine Grube gräbt ... Der Zootierhändler Jonas Ahrens wird tot und bis auf den Kopf eingebuddelt in seinem Garten gefunden, umgeben von giftigen Schlangen. Bei ihren Ermittlungen erwartet die Kommissare mehr als eine tierische Überraschung ...
