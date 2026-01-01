Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 151
22 Min.Ab 12

Der Restaurantbesitzer Gianni Damanti wird beim Sex mit seiner Angestellten brutal erstochen. Alles deutet auf einen Kleinkrieg zwischen zwei Konkurrenten hin. Doch das große Misstrauen des Opfers gegenüber seinen Angestellten hilft den Kommissaren, den wahren Täter zu fassen.

SAT.1
