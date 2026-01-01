Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 151: In Teufels Küche
22 Min.Ab 12
Der Restaurantbesitzer Gianni Damanti wird beim Sex mit seiner Angestellten brutal erstochen. Alles deutet auf einen Kleinkrieg zwischen zwei Konkurrenten hin. Doch das große Misstrauen des Opfers gegenüber seinen Angestellten hilft den Kommissaren, den wahren Täter zu fassen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
