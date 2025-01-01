Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hetzjagd

SAT.1Staffel 6Folge 153
Folge 153: Die Hetzjagd

22 Min.Ab 12

Ein Duisburger Stadtteil schlägt Alarm, als bekannt wird, dass in der Nachbarschaft der verurteilte Kinderschänder Jörn Kaufmann wohnen soll. Als die Kommissare den frisch aus der JVA entlassenen Kaufmann kurz darauf tot in seiner Wohnung finden, stellt sich die Frage: War es Selbstmord oder Selbstjustiz?

SAT.1
