Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 153: Die Hetzjagd
22 Min.Ab 12
Ein Duisburger Stadtteil schlägt Alarm, als bekannt wird, dass in der Nachbarschaft der verurteilte Kinderschänder Jörn Kaufmann wohnen soll. Als die Kommissare den frisch aus der JVA entlassenen Kaufmann kurz darauf tot in seiner Wohnung finden, stellt sich die Frage: War es Selbstmord oder Selbstjustiz?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1