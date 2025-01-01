Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 159: Verraten und verkauft
22 Min.Ab 12
Verraten und verkauft. Die Schülerin Constanze Werther wird lebensgefährlich verletzt aufgefunden. Das Mädchen wurde misshandelt und dann einfach wie Müll entsorgt. Einziger Anhaltspunkt: Ein zerknüllter Zettel in ihrem Mund. Wird dieses Indiz die Kommissare zum Täter führen?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1