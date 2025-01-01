Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verraten und verkauft

SAT.1Staffel 6Folge 159
Folge 159: Verraten und verkauft

22 Min.Ab 12

Verraten und verkauft. Die Schülerin Constanze Werther wird lebensgefährlich verletzt aufgefunden. Das Mädchen wurde misshandelt und dann einfach wie Müll entsorgt. Einziger Anhaltspunkt: Ein zerknüllter Zettel in ihrem Mund. Wird dieses Indiz die Kommissare zum Täter führen?

SAT.1
