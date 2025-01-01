Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Der Parasit
22 Min.Ab 12
Als die Richterin Birgit Rumpf nach Hause kommt, findet sie in ihrer Wohnung die Leiche einer wildfremden Frau. Sie trägt Kleidungsstücke und Schmuck der Richterin und sieht ihr auch noch verblüffend ähnlich ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1