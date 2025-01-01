Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 161
Folge 161: Wünsch dir was

22 Min.Ab 12

Happy Birthday - der schönste Tag im Leben des elfjährigen Felix Dünkel wird für seine Eltern ein Albtraum: Auf dem Weg zu einem Fußballspiel verschwindet Felix spurlos. Eine fieberhafte Suche beginnt, doch mit jeder weiteren Sekunde die verstreicht, schwindet die Hoffnung der Kommissare, den kleinen Felix lebend zu finden ...

