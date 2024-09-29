Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Die Glücklosen
22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
In Duisburg wird eine junge Frau erschossen angeschwemmt. Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn die Tote wird von niemandem vermisst. Als nach einem Raubüberfall die Tatwaffe sichergestellt werden kann, scheint der Mörder gefasst. Doch schnell stellt sich heraus, dass dieser nur ein kleines Puzzelteil in einem skrupellosen Spiel ist.
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold & © Season 6: Sat.1