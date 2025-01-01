Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 165: Verfallen
22 Min.Ab 12
Ein brutaler Mord stellt die Kommissare Niedrig und Kuhnt vor ein Rätsel, denn das Schema der Tat passt genau zum Serienkiller Magnus Gregor. Doch der sitzt hinter Schloss und Riegel. Schnell stellt sich heraus, dass der charismatische Mörder zahlreiche Anhänger hat, die alles für ihn tun würden.
