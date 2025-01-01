Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutiges Geschenk

SAT.1Staffel 6Folge 166
Blutiges Geschenk

Blutiges GeschenkJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 166: Blutiges Geschenk

22 Min.Ab 12

Irina Koviak bekommt ein grausiges Geschenk nach Hause geliefert. Als sie den liebevoll in Geschenkpapier verpackten Karton öffnet, findet sie eine abgetrennte Hand. Jede Sekunde zählt, wenn die Kommissare den Besitzer der Hand noch lebend finden wollen, doch die Spuren werden immer rätselhafter.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen