Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 166: Blutiges Geschenk
22 Min.Ab 12
Irina Koviak bekommt ein grausiges Geschenk nach Hause geliefert. Als sie den liebevoll in Geschenkpapier verpackten Karton öffnet, findet sie eine abgetrennte Hand. Jede Sekunde zählt, wenn die Kommissare den Besitzer der Hand noch lebend finden wollen, doch die Spuren werden immer rätselhafter.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1