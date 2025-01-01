Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 170
Folge 170: Verrat

22 Min.Ab 12

Ein brutaler Banküberfall erschüttert Duisburg. Doch als die Bande glaubt, sie ist in Sicherheit, fällt ein Schuss. Einer der Bankräuber ist tot. Sowohl von der Beute als auch von seinen Komplizen fehlt jede Spur, und ein von Geldgier getriebener Mörder läuft frei herum.

