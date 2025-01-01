Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 175: Rachewelle
22 Min.Ab 12
Der Jet-Ski-Pilot Simon Jablonski stirbt in den Fluten des Rheins, als er mit seinem Jet-Ski frontal gegen einen Frachter knallt. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf eine Spur aus zerstörten Schicksalen und tödlichen Rachegelüsten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1