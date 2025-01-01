Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 176: Macht des Geldes
22 Min.Ab 12
Als Joachim Bach entführt, seine Frau Carol geknebelt und der Hund "Pepe" erschossen wird, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Entführer fordert 1,5 Millionen Euro. Noch ahnt niemand, dass der Täter ein Feind unter Freunden ist ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1