Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geklatscht

SAT.1Staffel 6Folge 179
Geklatscht

GeklatschtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 179: Geklatscht

22 Min.Ab 12

Maskierte Jugendliche schlagen den Lehrer Bruno Hartmann brutal zusammen und filmen die Tat mit einem Handy. Von dem Lehrer fehlt danach jede Spur, doch wenige Tage später taucht das Video im Internet auf. Für die Kommissare beginnt damit die Suche nach dem Vermissten und den skrupellosen Tätern.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen