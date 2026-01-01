Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 179: Geklatscht
22 Min.Ab 12
Maskierte Jugendliche schlagen den Lehrer Bruno Hartmann brutal zusammen und filmen die Tat mit einem Handy. Von dem Lehrer fehlt danach jede Spur, doch wenige Tage später taucht das Video im Internet auf. Für die Kommissare beginnt damit die Suche nach dem Vermissten und den skrupellosen Tätern.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
