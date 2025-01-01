Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 182: Fang mich, wenn Du kannst
22 Min.Ab 12
Mörderische Jagd: Ein anonymer Anruf führt die Kommissare zu einem alten Fabrikgelände, auf dem angeblich mit Drogen gedealt wird. Aber anstatt auf Kokain stoßen die Ermittler auf die Leiche der 18-jährigen Anni Feldhaus. Eine atemlose Jagd beginnt, doch der Mörder ist immer einen Schritt voraus.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
