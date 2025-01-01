Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 183: Vernascht
22 Min.Ab 12
Süße Versuchung: Beate Ross nascht gern, sei es Schokolade oder Männer. Aber genau das wird ihr zum Verhängnis: Ihr Mörder schickt ihr giftige Pralinen. Beate stirbt, und die Kommissare stellen sich die Frage: Musste die Frau für ihre zahlreichen Affären bezahlen oder liegt das Motiv des Täters ganz woanders?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
