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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Teufel in Weiß

SAT.1Staffel 6Folge 186vom 29.09.2024
Teufel in Weiß

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 186: Teufel in Weiß

22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Im Dreifaltigkeitskrankenhaus sterben auf mysteriöse Weise drei Patienten unmittelbar nachdem sie operiert wurden. Zunächst deutet nichts auf ein Verbrechen hin, doch als die Kommissare im Krankenhaus ermitteln, stoßen sie auf die Spur einer abscheulichen Intrige ...

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