Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 188: Durchgeknallt
22 Min.Ab 12
Blutige Rache: Die 16-jährige Jenny Wissmann wird mit Vollgas von einem Unbekannten überfahren. Das Mädchen stirbt noch am Unfallort in den Armen ihres Vaters. Doch sie soll nicht das letzte Opfer des kaltblütigen Killers bleiben, der es anscheinend auf ihre Familie abgesehen hat ...
