Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verletzte Gefühle

SAT.1Staffel 6Folge 195
Folge 195: Verletzte Gefühle

22 Min.Ab 12

Die 18-jährige Mira Lessen wird völlig verängstigt auf einem Feldweg aufgegriffen. Das Opfer war Anhängerin einer Sekte. Dort ermitteln die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt zwischen Gehirnwäsche und perversen Sexpraktiken.

