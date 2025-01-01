Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 195: Verletzte Gefühle
22 Min.Ab 12
Die 18-jährige Mira Lessen wird völlig verängstigt auf einem Feldweg aufgegriffen. Das Opfer war Anhängerin einer Sekte. Dort ermitteln die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt zwischen Gehirnwäsche und perversen Sexpraktiken.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1