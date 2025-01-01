Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Große Haie, kleine Fische
22 Min.Ab 12
Walter Boettcher stirbt angekettet und ohne Sauerstoffversorgung im Becken seiner Tauchschule. Wer störte die Unterwasseridylle und ermordete Boettcher auf diese brutale und hinterlistige Art?
