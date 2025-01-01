Zum Inhalt springenBarrierefrei
Große Haie, kleine Fische

SAT.1Staffel 6Folge 26
Folge 26: Große Haie, kleine Fische

22 Min.Ab 12

Walter Boettcher stirbt angekettet und ohne Sauerstoffversorgung im Becken seiner Tauchschule. Wer störte die Unterwasseridylle und ermordete Boettcher auf diese brutale und hinterlistige Art?

SAT.1
