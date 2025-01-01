Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Das Bauernopfer
22 Min.Ab 12
Mit einem Sportwagen wird die Prostituierte Nadine Breslow auf dem Straßenstrich überfahren und der Fahrer begeht Fahrerflucht. Auf der Jagd nach dem Täter stoßen die Kommissare auf dunkle Familiengeheimnisse.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
