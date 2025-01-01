Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausweglos

SAT.1Staffel 6Folge 34
Folge 34: Ausweglos

22 Min.Ab 12

Mark Lindenbach ist am Ende: Seine Frau will ihm das Sorgerecht für seine Tochter Marie entziehen. In seiner Verzweiflung stürmt er die Kanzlei Roggendorf und bedroht den Anwalt seiner Frau mit einer Waffe. Die Situation eskaliert und fordert ihr erstes Opfer.

