Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Lebenslang
22 Min.Ab 12
Bei seiner Gerichtsverhandlung bringt der Häftling Heiko Ahrenz eine Geisel in seine Gewalt und flieht aus dem Gerichtssaal. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, aber der als gefährlich geltende Mann führt die Kommissare immer wieder in die Irre.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1