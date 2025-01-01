Der Apfel fällt nicht weit vom StammJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
22 Min.Ab 12
Kurz nach dem gemeinsamen Frühstück mit ihrer Familie verschwindet die 31-jährige Simone Böhm spurlos - niemand kann sich ihr Verschwinden erklären. Als die Kommissare eine leicht bekleidete Frauenleiche im Wald finden, könnte aus einer schrecklichen Vermutung traurige Wahrheit werden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1