Aus Spiel wird ernst

SAT.1Staffel 6Folge 44
Folge 44: Aus Spiel wird ernst

22 Min.Ab 12

Frauke Reimann erschlägt in Panik einen Mann, der sie angeblich vergewaltigen wollte. Der Fall scheint klar - Frauke hat aus Notwehr gehandelt. Doch dann stoßen die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt auf Ungereimtheiten, die die Tat in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen und einen perfiden Plan enttarnen.

