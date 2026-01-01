Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Schrei nach Liebe
22 Min.Ab 12
Erschlagen findet man die Leiche von Katja im Haus ihres "Noch-Ehemannes". Was suchte sie dort und wer ist ihr Mörder? Viele Fragen, doch nur einer kennt die Antwort auf das, was in dieser Nacht wirklich geschah ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
