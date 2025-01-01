Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Ein toter Engel
22 Min.Ab 12
Lisa Sommer will einem auf der Straße verunglückten Motorradfahrer helfen, der sie daraufhin brutal angreift und tötet. Wer ist der mysteriöse Täter? War Lisa nur ein zufälliges Opfer oder kam sie jemandem in die Quere?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1