Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Rauchen ist tödlich
22 Min.Ab 12
Als der Nichtraucher Hartmut Pieper in seiner Kneipe ein Rauchverbot verhängt, endet dieser Versuch für ihn tödlich - mit einer Wäscheklammer auf der Nase und einem Abflussrohr voll abgebrannter Zigaretten im Mund ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1