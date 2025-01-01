Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Was zu beweisen war
22 Min.Ab 12
Die Leiche der Lehrerin Margret Nell wird in ihrem Auto gefunden. Eine Scheibe ist eingeschlagen, der Anschnallgurt um ihren Hals gewickelt - sie wurde erdrosselt. Diebstahl oder kaltblütiger Mord?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1