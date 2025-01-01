Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vendetta - Rache auf italienisch

SAT.1Staffel 6Folge 59
Vendetta - Rache auf italienisch

Vendetta - Rache auf italienischJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 59: Vendetta - Rache auf italienisch

22 Min.Ab 12

Gianni Rinaldi liegt erschlagen in seinem Wohnzimmer. Alles sieht nach einem Mafiamord aus, aber dann stoßen die Kommissare auf einen entflohenen Häftling, zwei verbitterte Witwen und finden schließlich einen Zeugen auf vier Pfoten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen